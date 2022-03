Linn da Quebrada critica jogo de Lucas e brother rebate: ‘jogo comigo’

Durante a noite desta quarta-feira (23) Linn da Quebrada questionou a estratégia de Lucas no BBB 22. A cantora afirmou que o brother está em cima de muro e não se alia nem ao quarto grunge nem ao Lollipop. Ela relembrou que o estudante havia cogitado se unir ao lollipop.

“É porque, se você me passa uma estratégia, eu falo: ‘Realmente, faz sentido’. Mas em nenhum momento eu falei: ‘Bora, vou votar com vocês ou não voto em vocês’. Em nenhum momento eu falei isso, entendeu?”, começou o capixaba.

Eslovênia opinou que a atitude do estudante de medicina pode não ser bem vista. “É aquele negócio que é perigoso e que já aconteceu com todo mundo aqui, né? Deixar a margem para interpretações. E isso pode gerar frustrações”, falou a modelo.

Linna concordou com a sister. “Se eu falo pra você ‘agora eu vou jogar com vocês, estou junto com vocês’, pra mim, isso dá a entender ‘não vou votar em vocês'”, completou.

“Eu jogo comigo. Seria muito conveniente se eu tivesse votado no Eli [quando fui líder]. Eu tenho o meu lado”, rebateu o brother.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias