Linn da Quebrada é a última a deixar a Prova do Líder no ‘BBB 22’

Depois de mais de 17 horas, Linn da Quebrada foi a última participante a deixar a Prova do Líder de Resistência no ‘BBB 22’. As imagens divulgadas pela TV Globo, mostram Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva desistindo da disputa simultaneamente.

Linn ainda permaneceu no pedestal em formato de batom da marca ‘Avon’ e se emocionou com a saída dos brothers. A prova começou na quinta-feira (24) e Gustavo foi o primeiro a deixar a competição. O paranaense desistiu com apenas sete horas de duração. Depois, Arthur Aguiar foi desclassificado e deixou o Provódromo.

Eliezer foi o terceiro a abandonar a Prova do Líder e na sequência, Jessilane e Natália. Depois, fooi a vez de Eslovênia e Lucas.

