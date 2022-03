Litoral, Agreste e Zona da Mata têm alerta de chuvas moderadas

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) emitiu, nesta segunda-feira, 21, um alerta sobre a possibilidade de chuvas com intensidade moderada nas regiões Litoral, Zona da Mata, Baixo São Francisco e Agreste. O aviso meteorológico vale até a próxima quarta-feira, 23. Segundo a Semarh, as chuvas podem provocar acumulados significativos nas regiões…

Alagoas 24 Horas A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) emitiu, nesta segunda-feira, 21, um alerta sobre a possibilidade de chuvas com intensidade moderada nas regiões Litoral, Zona da Mata, Baixo São Francisco e Agreste. O aviso meteorológico vale até a próxima quarta-feira, 23. Segundo a Semarh, as chuvas podem provocar acumulados significativos nas regiões informadas, podendo ocorrer alagamentos, principalmente nas áreas com deficiência de drenagem urbana, e risco de movimentação de massa em áreas de encosta.

A previsão do tempo para as demais regiões é de nebulosidade variável com possibilidade de pancadas rápidas de chuva em pontos isolados.

O órgão ambiental informou ainda que a sala de alerta segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento. O acompanhamento da previsão do tempo pode ser feito por meio do site http://www.semarh.al.gov.br/tempo-eclima/previsao.