Localiza abre NOVOS empregos pelo Brasil; confira

A Localiza, referência em aluguéis de carros de passeio, abre novos empregos pelo Brasil. A companhia está buscando profissionais que atendam aos requisitos exigidos e morem nas proximidades da mesma. Veja os cargos e regiões disponíveis para candidatura!

Localiza anuncia oportunidades em cidades brasileiras

Referência no segmento em que atua, a Localiza está presente no Brasil desde 1973, sendo especializada em aluguéis de carros. A empresa atua dentro dos principais aeroportos do país e em diversas cidades, além do Paraguai, Equador, Argentina e Colômbia.

Confira as vagas disponíveis e todos os requisitos exigidos:

Líder de Higienização (Belo Horizonte) : escolaridade média completa, disponibilidade para atuar Confins, CNH categoria B, experiência em liderança técnica, experiência em concessionária e impedimentos para trabalhar de segunda a sábado;

: escolaridade média completa, disponibilidade para atuar Confins, CNH categoria B, experiência em liderança técnica, experiência em concessionária e impedimentos para trabalhar de segunda a sábado; Supervisores de Filiais (Rio Verde, Guarulhos e Belo Horizonte) : graduação concluída, experiência com atendimento ao cliente, inglês intermediário, CNH B com mínimo de dois anos e disponibilidade para atuar aos finais de semana;

: graduação concluída, experiência com atendimento ao cliente, inglês intermediário, CNH B com mínimo de dois anos e disponibilidade para atuar aos finais de semana; Consultores de Vendas (Manaus) : escolaridade média completa, experiência em vendas de veículos e CNH B;

: escolaridade média completa, experiência em vendas de veículos e CNH B; Supervisores de Operações (Salvador) : graduação concluída, experiência em liderar equipes, atendimento ao cliente, CNH B, inglês intermediário e disponibilidade para atuar aos finais de semana;

: graduação concluída, experiência em liderar equipes, atendimento ao cliente, CNH B, inglês intermediário e disponibilidade para atuar aos finais de semana; Assistente Administrativo (Osasco): conhecimento em manuseio de sistemas e escolaridade média completa.

Como se candidatar

Para fazer parte da equipe de colaboradores Localiza, os profissionais que atenderem todas as exigências citadas anteriormente, deverão se inscrever no cargo pretendido através da página de inscrições.

