Locaweb oferece vagas de emprego

A Locaweb, empresa brasileira de hospedagem de sites, serviços de internet e computação em nuvem, líder no Brasil e na América Latina, segundo pesquisa da International Data Corporation em 2011, oferece vagas de emprego para diversas áreas, dentre elas administrativo, atendimento, financeiro, gente e gestão, marketing, produtos, tecnologia

São mais de 130 postos de trabalho para os cargos de recepcionista, designer visual, especialista de sistemas – backend, especialista de sistemas – front end, senior business developer de parcerias/ agências (gerente de vendas), analista de soluções técnicas – integrações, coordenador de marketing, executivo de vendas (foco em upsell na base),

product manager pleno (vaga para mulheres), analista de suporte técnico, analista contabil júnior, analista de projetos pleno, analista de people analytics júnior, analista de recursos humanos pleno – foco em desenvolvimento, consultor de vendas on-line (locaweb pro), engenheiro de software, analista de infraestrutura sênior, analista de redes pleno, desenvolvedor ruby, analista de suporte e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada e há oportunidades para atuação presencial e remota. Ainda, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, com:

Convênio Médico;

Convênio Odontológico;

Vale Transporte ou Estacionamento gratuito;

Serviço gratuito de vans do terminal João Dias para a Locaweb;

Vale Refeição:

Seguro de Vida;

Gympass;

Day off;

Programa de Qualidade de Vida e bem-estar;

Parceiras com diversos estabelecimentos na área de saúde, lazer e entretenimento entre outros;

Oferta de cortesias dos produtos LOCAWEB, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas ofertadas deverão se inscrever aqui. No endereço é possível conferir, ainda, a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.