Loggi recebe inscrições para programa de estágio exclusivo para estudantes negros

A Loggi está recebendo inscrições para seu programa de estágio exclusivo para estudantes negros. A primeira edição da iniciativa reúne, ao todo, 45 vagas para todo o Brasil. Há chances para a área de operação de logística, negócios e tecnologia.

A empresa de logística, que definiu no ano passado que iria adotar um modelo de trabalho híbrido, com possibilidade de trabalho presencial, híbrido ou totalmente remoto, oferece modelos flexíveis de trabalho e permite a candidatura de profissionais de qualquer parte do país.

O programa tem como objetivo formar talentos para assumir posições iniciantes na empresa e, portanto, os contratados passarão por uma trilha de desenvolvimento completa, com acompanhamento de aprendizagem, avaliação da liderança e encontros mensais – e que pode levar à efetivação após o fim do processo. Ainda, os estagiários também terão acesso a 60 horas de conteúdo preparados para toda a empresa sobre o futuro do trabalho e os novos modelos flexíveis.

Podem participar estudantes negros matriculados em qualquer curso de graduação e não há requisito de nível de inglês ou idade. É importante, no entanto, que eles estejam no penúltimo ou último ano do curso.

Como se candidatar

O processo seletivo será conduzido em parceria com o Instituto Identidades do Brasil, que deve assessorar a construção do programa e o treinamento do time de seleção e liderança.

Os candidatos interessados deverão se inscrever até o dia 4 de abril pelo site https://pages.loggi.com/programa-estagio, onde serão submetidos a um teste de lógica e raciocínio fluido e uma etapa de vídeo. Eles ainda participarão do Conecta Day, um dia inteiro que vai concentrar a apresentação de cultura e últimos passos da seleção, com a participação de lideranças da Loggi. Nessa última etapa, serão realizadas dinâmicas em pequenos grupos e entrevistas individuais. Todo o processo, inclusive o Conecta Day, será online.