Loja de celulares é arrombada por assaltantes no bairro da Calçada

Foto: Reprodução/TV Bahia

Uma loja de celulares foi arrombada, na madrugada desta quinta-feira (3), na rua Barão de Cotegipe, localizada no bairro da Calçada. De acordo com informações da Central de Polícia, quatro homens a bordo de um carro, da cor vermelha, invadiu a porta do estabelecimento chamado ‘Casa do Celular’ e na sequência deu início aos furtos.

A polícia ainda não sabe a quantidade de itens levados e o valor acumulado dos produtos. Equipes da Polícia Militar foram acionadas, mas ao chegar ao local os bandidos já tinha fugido. O veículo utilizado para arrombar a porta, foi abandonado no local. A polícia informou que o automóvel tinha restrição de roubo. Até a última atualização desta reportagem, ninguém foi preso.

Leia mais sobre a editoria Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias