Lojas Riachuelo abre mais de 100 NOVOS empregos pelo país

As Lojas Riachuelo, referência em moda no Brasil, abre mais de 100 novos empregos pelo país. As oportunidades estão disponíveis em todas as áreas da companhia, e para participar os profissionais devem possuir todos os requisitos exigidos. Veja os cargos, abaixo!

Lojas Riachuelo anuncia oportunidades no Brasil

Fundada no ano de 1962, as Lojas Riachuelo pertencem ao grupo Guararapes Confecções, e está entre as maiores lojas varejistas do Brasil. Com um amplo portfólio em produtos, a companhia possui várias lojas físicas espalhadas em todo o Brasil, além de oferecer compras online através de seu site próprio.

Acompanhe as vagas disponíveis para inscrição e localidades:

Assistente de Vendas – Telefonia (Passo Fundo);

Assistente de Vendas e Merchandising PCD (Rio Verde);

Assistente de Atendimento (Rio Verde);

Assistente de Vendas – Perfumaria (Rio Verde);

Gerente de Vendas – Infantil (São Paulo);

Líder de Vendas – Telefonia e Perfumaria (Goiânia);

Operadores de Caixa (Londrina);

Supervisor de Vendas e Merchandising (São Paulo);

Líder de Vendas e Merchandising (Pernambuco);

Monitores de Loja (Jundiaí);

Assistente de Atendimento PCD (Valparaíso de Goiás);

Todas as vagas estão disponíveis para candidatura de mulheres, negros, portadores de deficiência e LGBTQIA +. A companhia valoriza a diversidade e inclusão, além de incentivar a candidatura de profissionais independente de cor, raça, gênero ou orientação sexual.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das funções da empresa Lojas Riachuelo, os profissionais deverão acessar o site de inscrição e ler atentamente todas as informações adicionais do cargo pretendido, principalmente os requisitos básicos para finalizar a sua candidatura e participar da seleção.

