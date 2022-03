Lojas Torra divulga NOVAS vagas de emprego; veja cargos

As Lojas Torra, uma das principais lojas do segmento de roupas no Brasil, divulgou novas vagas de emprego. As oportunidades estão destinadas a profissionais que atendam todos os requisitos exigidos. A companhia também oferece vagas exclusivas para PCD. Veja cargos!

Lojas Torra abre oportunidades para o Brasil

As Lojas Torra, especialista em produtos da moda com preços acessíveis no Brasil, está presente no país há mais de 25 anos e, atualmente é uma referência no segmento em mais de setenta lojas espalhadas em todo o território nacional.

Acompanhe as vagas e requisitos exigidos para inscrição:

Front End : noções em áreas de desenvolvimento, conhecimento CSS, WordPress, autodidata, comunicativo e vontade de aprender;

: noções em áreas de desenvolvimento, conhecimento CSS, WordPress, autodidata, comunicativo e vontade de aprender; Auxiliar de Limpeza : fundamental incompleto e vivência na área;

: fundamental incompleto e vivência na área; Promotores de Cartões : ensino médio concluído e vivência na área;

: ensino médio concluído e vivência na área; Promotor de Vendas : escolaridade média concluída;

: escolaridade média concluída; Fiscais de Loja : ensino médio concluído e vivência na função;

: ensino médio concluído e vivência na função; Estoquistas : escolaridade média concluída;

: escolaridade média concluída; Operadores de Caixa : ensino médio concluído e vivência na função:

: ensino médio concluído e vivência na função: Analista de Marketing Digital : Excel avançado, vivência em entrega de metas, mídia digital e inglês básico;

: Excel avançado, vivência em entrega de metas, mídia digital e inglês básico; Analista de Usabilidade : inglês básico e superior concluído;

: inglês básico e superior concluído; Analista de Marketplace : vivência na função;

: vivência na função; Analista de Mídia Online: inglês básico, conhecimento em Google Analytics, Business Manager, Excel avançado, flexibilidade de horários e indicadores de mídias sociais.

Como realizar a inscrição

Para ocupar uma das funções oferecidas pelas Lojas Torra, os profissionais interessados deverão atender todos os requisitos do cargo que pretendem exercer. As inscrições e todas as informações adicionais poderão ser conferidas através da página de participação.

