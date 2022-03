Lojas Torra divulgam NOVOS empregos pelo país

As Lojas Torra, referência em moda com preços acessíveis no Brasil, divulgam novos empregos pelo país. As vagas estão destinadas a profissionais que atendam todas as exigências dos cargos disponíveis. Veja mais informações!

Lojas Torra abrem novas oportunidades no país

Fundadas há mais de 29 anos, as Lojas Torra possuem unidades em todo o Brasil, e a marca é líder no segmento da moda. Com novas oportunidades de emprego no país, a companhia está buscando profissionais que atendam aos requisitos e estejam dispostos a crescerem junto com a mesma.

Acompanhe as oportunidades disponíveis e todos os requisitos:

Analistas de Usabilidade UX : graduação concluída em áreas relacionadas, experiência em Oracle, Google Play, Apple Store, análise de KPis e inglês intermediário;

: graduação concluída em áreas relacionadas, experiência em Oracle, Google Play, Apple Store, análise de KPis e inglês intermediário; Operadores de Caixa : ensino médio concluído e conhecimento básico em informática. Para este cargo não é necessário possuir experiência anterior;

: ensino médio concluído e conhecimento básico em informática. Para este cargo não é necessário possuir experiência anterior; Estoquistas : ensino médio concluído. Para este cargo não é necessário possuir experiência anterior;

: ensino médio concluído. Para este cargo não é necessário possuir experiência anterior; Fiscal de Loja : ensino médio concluir e vivência na área;

: ensino médio concluir e vivência na área; Promotores de Vendas : ensino médio concluído. Para este cargo não é necessário possuir experiência anterior;

: ensino médio concluído. Para este cargo não é necessário possuir experiência anterior; Promotores de Cartão : ensino médio concluído e experiência na área;

: ensino médio concluído e experiência na área; Auxiliares de Limpeza : ensino fundamental incompleto e experiência na função;

: ensino fundamental incompleto e experiência na função; Analistas de Mídia Online e Performance: conhecimento avançado em Google Analytics, experiência com agência de mídia, estratégia de venda e graduação concluída.

Veja também: Recovery divulga NOVOS empregos; veja localidades

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe de funcionários Lojas Torra, os profissionais que atenderem aos requisitos do cargo pretendido poderão se inscrever para participar da seleção através do site de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!