Lore Improta desabafa após críticas por volta profissional: ‘Dinheiro do Léo não me banca’

Anunciada no último domingo (27) como uma das professora da nova temporada do “Dança dos Famosos”, Lore Improta já começou a receber críticas por conta da retomada profissional.

A baiana é mãe de Liz, de cinco meses, filha de seu relacionamento com o cantor Léo Santana. Para trabalhar no programa de Luciano Huck, a dançarina precisou deixar a pequena na Bahia e encarar o novo desafio.

“No início foi mais difícil para mim como mãe de primeira-viagem deixar a Liz em casa e retomar o trabalho. A gente tem medos, mas o meu trabalho também é o meu combustível. Eu entendi que quando a gente se torna mãe, a gente não pode se anular enquanto mulher e esposa”, iniciou em entrevista para a Quem.

“Então tento equilibrar a Lore mulher – que trabalha, vai em busca das suas coisas e tem sua independência financeira -, com a Lore que é casada com o cantor Léo Santana – que precisa dar atenção a ele -, e com a Lore mãe. São 300 mil coisas, mas a gente consegue fazer. Geralmente, passo uns dois dias fora, no máximo, e já volto. Ela fica de boa, é muito tranquila e alegre”, completou.

Sobre as críticas após seu retorno profissional, a loira deixa claro que não ficará sem se posicionar e defender o defende: mães se libertarem da culpa pela realização profissional.

“Depois que virei mãe, fiquei mais sem saco para as críticas. Antes eu deixava de lado. Hoje, mesmo que seja de uma forma irônica, eu não deixo de me posicionar em certas questões porque sei que vai ajudar outras mães que escutam a mesma coisa”, comentou.

“Por exemplo, quando falam que eu não preciso sair porque eu já tenho um marido que é rico, me posiciono para mostrar para as outras mulheres que independentemente disso, o dinheiro do Léo não me banca e o meu trabalho é o meu propósito de vida. Não é sobre abandonar minha carreira porque tem uma condição que me permite ficar em casa, mas sobre eu amar o que eu faço. Talvez antes eu ficaria calada, mas hoje acho importante levar esse posicionamento porque entendo que ele possa ajudar a outras mulheres”, finalizou.

