Lore Improta é confirmada no ‘Dança dos Famosos’, diz colunista

Lore Improta é mais uma confirmada no elenco do “Dança dos Famosos”, quadro do programa “Domingão com Huck”. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do “Em Off”.

A esposa de Léo Santana aceitou o convite para a competição e tentará ganhar o título de campeã da temporada além de um carro 0km. Com mais de 12,5 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, a baiana já é uma das favoritas na disputa antes mesmo da estreia.

O programa estreia no domingo (27) e conta com nomes como Jojo Todynho, Gkay e Gil do Vigor entre os participantes.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias