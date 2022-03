Lore Improta mete dança com Maraisa e beija Leo Santana em show de carnaval; veja fotos

Não existiu o maior Carnaval de rua do planeta em Salvador no ano de 2022, mas Leo Santana fez sua própria folia ao subir no palco do CarnaRildy, no Rio de Janeiro. Com participações especiais de Maraisa e da esposa, Lore Improta, o cantor fez a temperatura ferver.

Com plateia ilustre que incluiu a família de Anitta, Rico Melquiades e o influenciador Álvaro, Lore Improta subiu ao palco da apresentação e meteu dança ao lado de Maraisa, além de trocar beijos com o maridão e alegrar os fãs do casal que acompanhavam o show.

Veja as fotos:

