Luana Piovani chora em desabafo sobre guerra na Ucrânia: ‘Não canso de chorar’

Luana Piovani apareceu abalada em seu perfil do Instagram na manhã desta sexta-feira (4). A atriz chorou ao desabafar sobre a guerra na Ucrânia e o avanço das tropas militares da Rússia no país.

“Eu choro, choro. Não me canso de chorar. Minhas lágrimas de alguma forma me acolhem, parece que alivia mesmo sabendo que lá, nada mudou”, iniciou ao escrever nos stories.

Logo depois, Luana apareceu abatida em uma série de vídeos. “Já tem uns cinco dias que na hora que vamos fazer a nossa oração antes de dormir, peço para que Deus colocar a mão sobre a cabeça dessas pessoas que querem fazer guerra”, disse.

“É tão engraçado porque a gente aí no Brasil, na América, parece que tudo é tão distante, mas como está acontecendo aqui na Europa… Vocês têm visto as imagens? As histórias? E eu nem tenho visto as piores imagens não, porque eu não dou conta de ver. Depois de tudo o que a gente já viveu, que loucura”, continuou a atriz.

“Postei uma coisa no meu stories, entrem lá para ver, o povo da Ucrânia se unindo, tentando fazer alguma coisa, e os comboios russos descendo, quilômetros de comboios e caminhões com soldados e o pessoal na Ucrânia fazendo coquetel molotov e tentando se armar”, completou.

Em outro story, a atriz compartilhou um vídeo onde aparece uma ucraniana sendo questionada se em algum momento ela acreditava que aconteceria uma guerra em 2022. “A pergunta é essa: você acreditaria que isso aconteceria? Porque eu não, de tão surreal”, finalizou.

