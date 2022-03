Luana Piovani e Patrícia Abravanel alfinetam participantes do ‘BBB 22’ em comercial

Durante o “BBB 22” na noite da última quinta-feira (3), dois comerciais do banco Santander deram o que falar nas redes sociais. No primeiro, Patrícia Abravanel alfinetou o sobrinho, Tiago, que desistiu do reality show no último final de semana.

A filha de Silvio Santos gerou estranhamento do público ao aparecer na concorrente e soltou “Abrava, a brava aqui sou eu”, em referência ao ex-BBB. Patrícia ainda falou sobre a audiência da rival e disse que o sobrinho deveria “pensar nos outros também”.

Luana Piovani foi a segunda a ter um comercial só dela onde sobrou alfinetadas para Pedro Scooby. “Quantas vezes eu não fui compreensiva? Quantas vezes eu não fui paciente? Quantas vezes eu não abri mão da minha vida para atender você”, começou a atriz. “É, você sabe, de você mesmo que eu estou falando, meu ex… Banco”, brincou.

No Twitter, o nome das duas artistas estiveram entre os assuntos mais comentados na madrugada desta sexta-feira (4), com usuários criticando a propaganda e outros exaltando os memes fornecidos para as redes sociais.

Confira:

Eu achei esse comercial do Santander com a Patrícia Abravanel fazendo piadinha com o Tiago de PÉSSIMO gosto. Como q não teve uma pessoa pra avisar antes disso ir para o ar?? ???? pic.twitter.com/YdYFcFXkWN — Peituda Metida #BBB22 (@apertaechupa) March 4, 2022 Santander obrigada por trazer vários memes de Luana Piovani . pic.twitter.com/bK9RKO2dZg — Rafaella Salles (@RafinhaSalles10) March 4, 2022

