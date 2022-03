Luana Piovani revela que filha chora há oito dias com saudade de Pedro Scooby

Luana Piovani tem passado por momentos delicados com os filhos. Nesta quarta-feira (16), a artista usou os stories do instagram para contar que a pequena Liz de 6 anos chora há oito dias com saudade de Pedro Scooby. Já Dom, que também é filho do surfista com a atriz, fraturou o ombro.

No fundo dos stories publicados por Luana, dá para ouvir Liz chorando. “Domzuco fraturou o ombro pela primeira vez. Que Deus ajude que sejam pouquíssimas, que isso não se repita. Ainda tem isso. Ela (Liz) tá numa crise, tem oito dias que chora toda noite por causa de saudade do pai”, relatou a apresentadora.

Luana Piovani e Pedro Scooby viveram um relacionamento entre 2011 e 2019. Os dois são pais de Dom, de dez anos, e Liz e Bem, de seis anos.

