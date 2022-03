Lucas desabafa sobre alianças no BBB 22: ‘torcer para quem joga comigo’

Lucas anda refletindo bastante sobre as alianças que construiu na casa do BBB 22. Durante a noite desta quarta-feira (23), o brother desabafou com Eslovênia sobre o assunto e declarou que será mais seletivo. A situação começou após uma conversa que ele teve com Linna.

Na ocasião, a cantora afirmou que o brother jogava nos dois lados. “Eu gosto de muita gente aqui, mas vou torcer para quem eu gosto e quem joga comigo. Eu sempre me coloquei incluso, mesmo a gente não trocando ideia”.

“Porque, no momento, ainda dá para fazer [ficar distante no jogo]. Mas vai chegar um momento em que teremos de nos juntar. Para mim, quando a gente verbaliza essas coisas, é uma prova de que a gente está muito junto”, completou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias