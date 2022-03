Lucas e Arthur reclamam de Lais: ‘é intocável’

A postura de Lais após receber o monstro do anjo Arthur dividiu opiniões dentro da casa do BBB 22. Em conversa com o músico na noite deste sábado (5), Lucas desaprovou o comportamento da médica.

“Desnecessário esse estouro por causa do monstro”, afirmou Lucas. s. “Cara, mas ela faz sempre assim..”, completou Arthur.

“Ninguém pode tocar nela, tipo, intocável… qual é o problema? Foi uma das últimas a ir, tá ligado? Ela é intocável, não pode falar dela, não pode votar nela, não pode botar no Monstro… tem que colocar ela na final então”, falou o esposo de Maira Cardi.

Além da goiana, Arthur escolheu Linn e Eslô para o monstro. Ele afirmou que não colocou Jade por ela estar no vip.

