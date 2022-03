Lucas é consagrado novo anjo do BBB após 4 horas de prova

Foto: Reprodução / Globo

O Pipoca Lucas venceu a Prova do Anjo realizada neste sábado (19) após horas de disputa em um circuito com diversas etapas. O estudante de medicina brigou pelo direito de imunizar um participante contra Laís, Gustavo e Douglas Silva.

Na primeira etapa, Lucas se deu bem e conseguiu encontrar todos os cards do patrocinador no cenário montado no provódromo de uma vez só, eliminando Laís.