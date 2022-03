Lucas e Eliezer discutem no jogo da discórdia: ‘totalmente incoerente’

O jogo da discórdia dessa segunda-feira (7) começou com fogo no parquinho. A dinâmica consistia em chamar um brother de incoerente, e Eliezer escolheu Lucas como alvo, começando um bate e boca. O designer acusou o estudante de medicina de não escolher um lado.

“Na semana passada, quando ele já estava no paredão, ele me procurou porque ele sabia de uma possibilidade de movimento onde ele seria beneficiado. a muito leal e no jogo da Discórdia eu já vi você botando fogo. Acho que você não vai protege-las. Pra mim, comigo, você foi totalmente incoerente”, falou o fluminense.

O affair de Eslovênia rebateu as acusações. “Sobre as meninas, você tá muito enganado. Você devia ter conversado com elas. Se você não tem culhão pra defender seu grupo, desculpa, mas eu tenho!”.

Na vez de falar, Lucas retribuiu a acusação para Eliezer. Na noite passada tava um grupo conversando, dentre eles o Eli, falando sobre o relacionamento com a Naty. Então, nunca vi o Eli no nosso quarto Grunge. O incrível aconteceu, ele apareceu lá. (…) Do nada, 2 horas antes do paredão você se aproxima ali pra de repente se salvar”, comentou.

