Lucas Leto fala sobre personagem e enredo polêmico em Pantanal; saiba mais sobre a trama

Foto: Globo A empolgação na voz de Lucas Leto, 23 anos, em uma conversa por telefone com o iBahia, não deixou dúvidas. O baiano, soteropolitano, cria de Pernambués, mais precisamente da Baixa do Manu, vive um sonho. O ator, formado pelo Bando de Teatro Olodum, que já estreou na TV em 2019 com a trama ‘Bom Sucesso’, terá a chance de fazer uma “nova estreia” em rede nacional, a de ocupar um dos horários mais requisitados da grade da Globo com sua participação no remake da novela Pantanal.

“É uma grande responsa, é um clássico que está sendo muito esperado, tem muita expectativa em cima de Pantanal. É uma responsabilidade grande e ao mesmo tempo um orgulho saber que as pessoas confiam no meu trabalho desta forma”. Em entrevista ao iBahia, o ator revelou como surgiu o convite para participar da trama. Leto fala que Waguinho, seu primeiro personagem na TV aberta foi um dos grandes responsáveis por essa oportunidade na adaptação de Bruno Luperi.

“Uma produtora de elenco da Globo, a Rosane (Quintanes), ela me ligou convidando para poder experimentar o personagem. Eles disseram que estavam muito felizes com o trabalho que eu tinha feito na Globo, ‘Bom Sucesso’ foi um sucesso de fato, o Waguinho, personagem que eu fiz, foi um grande sucesso, as pessoas me paravam na rua para falar dele. Ele cresceu muito, então eu acho que isso chamou a atenção das pessoas. Fiquei muito feliz que o meu trabalho ele tocou as pessoas e está sendo lembrado até hoje”. Lucas Leto em 2019 na novela ‘Bom Sucesso’ (Foto: Globo)

No folhetim, o artista foi escalado para um papel de destaque. Leto viverá Marcelo, um dos filhos de Tenório (Murílo Benício) vilão da novela, que na primeira versão foi interpretado por Tarcísio Filho, e de Zuleica (Aline Borges). O enredo do personagem foi um dos mais polêmicos nos anos 90, a paixão proibida entre meio irmãos. Marcelo, que foi criado na cidade grande, se apaixona por Guta (Julia Dalavia) e só descobre depois que tem um laço sanguíneo com a bela.

“Existe todo um contexto para essa paixão que o Marcelo desenvolve pela meia irmã. Porque ele não sabe. Marcelo é um menino de São Paulo, que conhece e se apaixona por uma menina da faculdade, e ele não tem ideia de que essa menina é a meia irmã dele que mora no Pantanal. Acho que vai ser um burburinho muito grande, nesse sentido, e acho importante também, porque esse é o papel da arte, fazer a gente refletir sobre as coisas e sobre o que é certo e errado. Me sinto muito feliz de poder abrir esse debate. E também é importante para a gente realmente saber, se no final de tudo eles são irmãos mesmo ou não”, conta o artista fazendo mistério. Foto: TV Manchete / Globo / Yashi

Leto dará as caras na trama na segunda fase da novela, em um núcleo com Aline Borges, os atores Gabriel Santana (Renato) e Cauê Campos (Roberto), que fazem seus irmãos, além é claro de Murilo Benício e Julia Dalavia.

“Eu tenho muita sorte de trabalhar com pessoas muito generosas. Tem a Julia que faz a Guta, que é uma atriz excelente e que eu já acompanhava o trabalho, tem o Murilo que é um amor. A gente começou a gravar agora, tem duas semanas. Ele é muito generoso, temos uma troca muito legal. É muito importante para o ator ter colegas ao lado para essa troca generosa, tem Aline que faz a minha mãe e eu já conhecia. Eu fiquei muito feliz de saber que eu ia contracenar com ela. Tem pouco tempo que começamos a gravar, mas a gente sente que já se conhece há muito tempo”. Foto: Reprodução / Instagram

Apesar de inicialmente ser de um núcleo diferente, já que seu personagem integra a segunda família de Tenório que mora em São Paulo, o ator não esconde a ansiedade de estar in loco para sentir a mesma sensação dos outros colegas de novela, a de gravar no Pantanal.

“Vou falar para você que não tenho medo. Meus colegas de elenco já me falaram várias coisas do Pantanal. Que é um lugar muito longe, que é de difícil acesso, muito bicho, coisas que a gente não consegue vê, muitas porteiras para abrir, sinal que não tem, mas eu acho tudo muito divertido. Mas não tenho medo de bicho não, eu gosto de animal”, disse aos risos revelando que o único animal que pode deixar ele “vendo bicho” é sapo.

“Posso ver uma sucuri passando na minha frente, uma onça lá do outro lado. Mas sapo eu tenho problema véi”, conta.

Ao fazer um contraponto com suas duas experiências na TV, o baiano afirma, de olhos abertos e fechados que atuar em Pantanal vem sendo um dos momentos mais desafiadores da carreira. A explicação está na expectativa criada para o remake de uma das maiores obras da teledramaturgia.

“Pantanal está sendo mais desafiador. A gente fala o tempo inteiro que novela é uma obra aberta, que é aquela obra que a gente tem o início, meio e fim, e as coisas vão se ajustando na medida que a gente vai entendendo a opinião do público, que conta muito na hora da novela. Bom Sucesso foi assim. Pantanal, por se tratar de um remake, a gente já sabe o que acontece. É uma obra fechada, então eu sei exatamente o fim do meu personagem, o que dá mais um frio na barriga. Quando a obra é fechada, ela tem essa responsabilidade muito maior. Porque você não sabe o que o público vai achar do seu personagem, não tem esse termômetro, como geralmente é nas novelas, para entender o que o público espera e quer que seu personagem faça”.

Pantanal, adaptada por Bruno Luperi, com colaboração de Lucas Ohara, tem direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Fábio Strazzer, Roberta Richard, Cristiano Marques e Noa Bressane, e direção artística é de Rogério Gomes. A trama estreia nesta segunda-feira (28) a partir das 21h30 na Globo.

