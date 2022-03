Luciano Huck reformará restaurante da família de Vyni, diz colunista

Após ser eliminado do “BBB 22”, Vyni deverá ganhar uma reforma completa no restaurante da família em Crato, no Ceará. Segundo informações do colunista André Romano, do “Observatório da TV”, Luciano Huck fará a surpresa no palco do “Domingão com Huck”.

Comandado pela avó do ex-BBB, Dona Quinha, de 72 anos, e por Seu Cininho, pai do bacharel em direito que fica na parte do atendimento, o local chamou atenção e atraiu até pessoas de fora do estado, dobrando o faturamento do estabelecimento depois da entrada do influenciador.