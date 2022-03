Luciano Szafir rememora papel de Zein em ‘O Clone’: ‘Ele nunca me abandonou’

Um dos grandes destaques de “O Clone” foi o personagem Zein, vivido por Luciano Szafir. O ator entrou para o elenco da novela em sua terceira fase para mexer com o coração de Jade (Giovanna Antonelli) e aumentar a ira de Said (Dalton Vigh).

“O Zein foi desafiador. Neste personagem entendi que posso tudo! (risos). Mesmo antes dessa reprise, ele nunca me abandonou. Volta e meia recebia mensagens. Na época teve uma repercussão absurda. Rever este trabalho é uma viagem ao passado. Uma nostalgia maravilhosa!”, contou o ator.

Luciano também falou sobre como foi entrar com a trama já consolidada nas casas do público. “Foi complicado entrar com a novela em andamento. Eu estava extremamente ansioso. Mas, por outro lado, tive uma preparação maravilhosa. Aulas de dança e muita conversa com a direção”, disse.

Foto: Reprodução/TV Globo

Acompanhando a trama através da reprise no “Vale a Pena Ver de Novo”, o ator a considera o seu trabalho mais marcante na TV. “Sem sombra de dúvida foi o trabalho em TV mais marcante que eu fiz. O Zein foi desafiador. Neste personagem entendi que posso tudo! (risos). Mesmo antes dessa reprise, ele nunca me abandonou. Volta e meia recebia mensagens sobre ele”, revelou.

Longe das novelas desde “Os Dez Mandamentos”, da “RecordTV”, em 2015, o ator ainda falou sobre as saudades de atuar e os próximos projetos da carreira. “Faz tempo que estou longe das novelas. Estou com saudade! No momento tenho duas peças sendo escritas. Tem cinema, televisão. Muita coisa boa vindo por aí”, finalizou.

Exibida no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, ‘O Clone’ é escrita por Gloria Perez, com direção de núcleo e geral de Jayme Monjardim, direção geral de Mário Márcio Bandarra e Marcos Schechtmann, e direção de Teresa Lampreia e Marcelo Travesso.

