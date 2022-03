Ludmilla mostra fios naturais e encanta web: ‘Que deusa’

Ludmilla compartilhou cliques com fios naturais e encantou os seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira (04). Nas fotos, a cantora aparece aproveitando Angra dos Reis através de um passeio em alto mar.

Anônimos, famosos e a esposa da funkeira, Brunna Gonçalves, recém-eliminada do ‘BBB 22’, teceram elogios nos comentários do post.

“Aff que deusa”, disse uma seguidora. “Ai, que linda. Amei o cabelo”, escreveu Maisa Silva. Coisa mais linda da minha vida!”, derreteu-se a ex-BBB. Veja aos cliques abaixo:

Antes e depois

Duas das maiores cantoras do Brasil, Anitta e Ludmilla, viralizaram no Twitter na noite da última quarta-feira (2). Dessa vez, nenhum desentendimento entre as funkeiras foi assunto, mas sim a mudança das duas ao longo dos anos.

As cantoras que iniciaram como “MC Anitta” e “MC Beyonce”, não escondem os procedimentos estéticos que fizeram no início da carreira. Veja como eram as cantoras antes da fama clicando aqui.

