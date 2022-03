Luiza faz tatuagem em homenagem à Maurílio: ‘Do lado esquerdo do peito’; veja foto

Foto: Reprodução/Instagram

Luiza emocionou os fãs na noite da sexta-feira (11) ao revelar a tatuagem que fez em homenagem ao parceiro de banda Maurílio. Em uma rede social, a cantora publicou a imagem e descreveu: “No meu coração, na minha memória, agora na minha pele, do lado esquerdo do peito, pra sempre…”

Luana Ramos, viúva de Maurílio deixou um “amo você” nos comentários de Luiza, que respondeu: “te amo cunhada! Vem logo pra gente.”

Maurílio morreu no dia 29 de novembro de 2021, depois de passar mal nas gravações do DVD da dupla. Ele ficou 2 semanas internado e na sequência, foi diagnósticado com tromboembolia pulmonar.

