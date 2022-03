MAB recebe Profª Maria Célia Moura Santos para palestra sobre Paulo Freire

O Museu de Arte da Bahia (MAB) convidou a museóloga, professora e doutora em Educação Maria Célia T. Moura Santos para palestrar sobre “Paulo Freire, a Docência em Museologia e os Museus: um caminhar de descobertas, aprendizagem e amorosidade”, na próxima quinta-feira (24), às 16h, no auditório do MAB. O evento é aberto ao público.

A professora apresenta uma análise sobre as ações de pesquisa, ensino e extensão, desenvolvidas em sua prática docente, com a obra de Paulo Freire como um dos principais referenciais. Maria Célia afirma que selecionou “temas geradores dos universos freirianos e da museologia”, onde aproxima e registra a importância deles para seu desenvolvimento profissional. Na palestra, ela analisa os contextos, de diferentes realidades que vivenciou e com a construção das ações dialógicas e colaborativas, que se assemelham da obra do Mestre.