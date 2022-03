Macarronada de sábado: aprenda a fazer clássico espaguete com almôndegas

Foto: Reprodução/Panelinha Final de semana é dia de comer aqueles pratos especiais que a correria do dia a dia não permitiu durante a semana. A macarronada é uma clássico, seja pela versatilidade de opções de molhos ou pela praticidade do preparo.

O site Panelinha ensina a fazer o tradicional espaguete com almôndegas, que traz o sabor do tomate de uma forma mais prática. Serve até seis pessoas, mas é possível dobrar a quantidade de ingredientes e receber ainda mais gente na mesa. O tempo de preparo é de 1h.

Confira a receita e bom apetite!

500 g de patinho moído

½ cebola

2 dentes de alho

1 ovo

½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino

¼ xícara (chá) de farinha de rosca

6 ramos de salsinha

1 colher (chá) de sal

pimenta-do-reino moída na hora a gosto

azeite a gosto

1. Descasque e pique fino a cebola e o dentes de alho. Lave, seque e pique fino a salsinha.

2. Numa tigela grande, coloque a carne moída, a cebola, o alho e tempere com o sal e pimenta a gosto. Em outra tigela pequena, quebre o ovo e junte à carne – se ele estiver estragado você não perde a receita. Misture os ingredientes com as mãos, amassando bem por cerca de 2 minutos. Forme uma bola de carne e arremesse contra a tigela algumas vezes para a carne liberar o colágeno – isso evita que as almôndegas desmanchem na hora de fritar.

3. Adicione o queijo parmesão, a salsinha e a farinha de rosca à carne e amasse novamente para incorporar os ingredientes.

4. Para modelar as almôndegas: unte as mãos com azeite e enrole porções da massa em bolinhas do tamanho de uma bola de pingue-pongue – no total você terá 30 almôndegas. Transfira para uma travessa e reserve.

PARA O MACARRÃO E O MOLHO

500 g de espaguete

4 xícaras (chá) de passata de tomate

1 cebola

2 dentes de alho

2 folhas de louro

azeite a gosto

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

queijo parmesão ralado a gosto para servir

folhas de manjericão para servir

1. Leve uma panela grande com 3 litros de água ao fogo alto para ferver — ela será utilizada para cozinhar o macarrão. Enquanto isso, prepare o molho.

2. Descasque e pique fino a cebola. Descasque e bata os dentes de alho no pilão com uma 1 colher (chá) de sal, até formar uma pastinha.

3. Leve uma frigideira grande de borda alta ao fogo médio (se preferir utilize uma panela grande). Quando aquecer, regue com 1 colher (sopa) de azeite e coloque metade das almôndegas, uma ao lado da outra sem amontoar. Deixe dourar por cerca de 5 minutos, mexendo a frigideira de vez em quando para rolar as almôndegas e dourar por igual. Transfira as almôndegas douradas para uma travessa e repita com o restante, regando a frigideira com mais azeite.

4. Mantenha a frigideira em fogo médio e regue com 1 colher (sopa) de azeite. Adicione a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por 5 minutos até murchar bem e dourar. Regue com 1 concha de água fervente e raspe bem o fundo da frigideira para dissolver os queimadinhos – eles dão sabor ao molho.

5. Junte o alho e mexa bem por 1 minuto para perfumar. Adicione a passata de tomate, as folhas de louro, tempere com pimenta e deixe cozinhar em fogo médio até ferver.

6. Volte as almôndegas douradas à frigideira com o molho, abaixe o fogo e cozinhe por mais 6 minutos.

7. Enquanto isso, aproveite para cozinhar o macarrão: assim que a água da panela ferver, misture 1 colher (sopa) de sal, acrescente o macarrão e cozinhe pelo tempo indicado na embalagem ou até ficar al dente – mexa de vez em quando para soltar os fios.