Maceió começa a aplicar 4ª dose para idosos com 70 anos ou mais

Idosos com 70 anos ou mais que tenham quatro meses da 3ª dose da vacina contra a covid-19 já podem garantir a 4ª dose do imunizante a partir deste sábado (26). A aplicação é uma recomendação do Ministério da Saúde e a indicação do governo federal é que seja utilizado preferencialmente o imunizante da farmacêutica…

Idosos com 70 anos ou mais que tenham quatro meses da 3ª dose da vacina contra a covid-19 já podem garantir a 4ª dose do imunizante a partir deste sábado (26). A aplicação é uma recomendação do Ministério da Saúde e a indicação do governo federal é que seja utilizado preferencialmente o imunizante da farmacêutica Pfizer.

Ainda segundo recomenda o MS, a 4ª dose deve ser aplicada em idosos que fizeram a última imunização no dia 26 de novembro ou antes.

Inicialmente, nem todos poderão tomar o segundo reforço de vacina por conta da data, precisando apenas aguardar que se completem quatro meses após a última dose registrada no cartão.