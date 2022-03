MadeiraMadeira recruta profissionais de diferentes áreas

Com a retomada da economia, a loja de móveis MadeiraMadeira está recrutando profissionais de diferentes áreas para o preenchimento de mais de 200 vagas de emprego. As chances são para interessados em atuar especialmente na área de logística e de tecnologia em uma das três empresas do grupo: MadeiraMadeira, Bulky Log (a transportadora do grupo) e a iTrack Brasil (startup de logística). As posições variam entre formato presencial, híbrido ou remoto, destinadas para os Estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A maior parte das vagas é para os cargos de conferente, auxiliar de logística e manutenção e analista de qualidade de transporte, além de oportunidades para todos os níveis até coordenação. Mas há, também, chances para Pessoa desenvolvedora Back End Pleno e Sênior, Pessoa Engenheira de dados, Product Designer Senior, Product Owner Seller, entre outros.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, que incluiVale Refeição e Alimentação, Plano de Saúde (sem coparticipação), Plano Odontológico (sem coparticipação), Seguro de Vida, Gympass, além facilidades como programa de vantagens com descontos em estabelecimentos, convênio com universidades e escolas, horário semi-flexível e Programa de Orientação Pessoal.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas poderão conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e se candidatar na página de carreiras da empresa, disponível em: https://madeiracarreira.gupy.io.

