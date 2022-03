Mãe de Mari Gonzalez é internada e ex-BBB desabafa: ‘Chorei tanto’

Mari Gonzalez desabafou nas redes sociais no último sábado (5) após sua mãe, Sonia Gonzalez, ser internada. A ex-BBB chegou a passar a noite de sexta-feira (4) no hospital com a matriarca, mas não revelou o motivo da internação.

“Ontem foi uma noite que caíram muitas fichas para mim, chorei tanto! Passei a noite com a minha mãe no hospital, não é fácil, não, tem momentos que a gente tem que ter uma força interna e maturidade muito grande, eu ainda não alcancei”, escreveu em seu perfil do Twitter.

Através dos stories no Instagram, a influenciadora postou uma foto com a mãe no hospital. Logo depois, ela continuou o desabafo nas redes sociais.

“Vim em casa tomar banho e comer. Obrigada pelas mensagens gente, não tem nada que me abale mais do que meus pais não estarem bem”, finalizou.

