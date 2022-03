Mãe de Vyni comenta saudade do filho no BBB 22: ‘ele é minha vida’

Eliminado do BBB 22, Vyni teve uma surpresa para lá de agradável no Domingão com Huck deste domingo (20). O cearense reencontrou a mãe de criação dele, Quinha, que relatou ter sofrido bastante com saudade do influenciador.

“Eu tenho um orgulho tão grande desse menino que você nem pode imaginar. Ele é minha vida, ele é tudo, me sinto orgulhosa dessa joia rara que Deus me deu. Tu não imagina o quanto sofri, acho que envelheci uns 10 anos. Eu não dormiia, não comia, chorava 24 horas. Tu pode imaginar a separação?”, falou a senhora.

Foi a primeira vez que os dois se reencontraram desde o confinamento. “Foi uma saudade imensa. Esse menino é um tesouro, o amor da minha vida. Ele é meu filho e sempre vai ser meu filho”, completou.

No programa, Vyni falou sobre o relacionamento com Eliezer. “Eu entrei uma pessoa que priorizava sempre o outro e esquecia de mim. Foi assim minha vida inteira: fui acostumado a cuidar dos outros e não a ser cuidado”, completou.

