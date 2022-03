Mãe que ateou fogo em casa com filhos dentro tem histórico de confusões por alcoolismo

A mãe de 37 anos que ateou fogo na própria casa com os dois filhos dentro também responde por outros crimes, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil durante a manhã desta quarta-feira (30). O caso aconteceu no município de Cacimbinhas, no interior de Alagoas. Nessa terça-feira (29), a mulher foi autuado em flagrante…

A mãe de 37 anos que ateou fogo na própria casa com os dois filhos dentro também responde por outros crimes, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil durante a manhã desta quarta-feira (30). O caso aconteceu no município de Cacimbinhas, no interior de Alagoas.

Nessa terça-feira (29), a mulher foi autuado em flagrante por incêndio, crime previsto no artigo 250 do Código Penal Brasileiro (CPB). Segundo detalhes repassados pelas autoridades, a acusada apresenta comportamento alterado quando faz uso de bebida álcoolica.

Ela foi autuada anteriormente por perturbação e ofensas a vizinhos. De acordo com o escrivão do 65ºDP, o inquérito policial continua em andamento e ao ser concluído a mulher poderá ser indiciada por outros crimes.

PC/AL

O caso

As crianças, de 8 e 11 anos, relataram para polícia, que a mãe colocou fogo na cama, colchão, nas roupas e, depois, no mosquiteiro delas, que estavam dormindo no momento. As crianças conseguiram escapar do fogo, chamando os vizinhos que ajudaram a controlar as chamas.