MAG Seguros abre NOVOS empregos pelo país

A MAG Seguros, uma das seguradoras pioneiras no Brasil, está oferecendo novas oportunidades de emprego pelo país. A empresa, segundo a Great Place to Work, é considerada uma das melhores para trabalhar. Veja como se candidatar, abaixo!

MAG Seguros divulga NOVAS oportunidades de emprego

Com mais de 200 anos de atuação no setor de seguros no país, a MAG Seguros é uma das maiores seguradoras do Brasil. A empresa, referência em seguros de vida e previdenciário, abriu novas vagas de emprego para profissionais de diferentes níveis, por todo o país.

Entre os principais benefícios oferecidos, se destacam a assistência médica e odontológica, auxílio academia, auxílio creche e outros. Além disso, a MAG valoriza a diversidade em seu quadro de funcionários, desde que compartilhem os valores da empresa.

Veja as vagas disponíveis de acordo com cada localidade:

Analista de Remuneração Sênior – Mongeral Aegon (Rio de Janeiro)

Gerente Comercial São Bernardo – (Campinas);

Analista de Tesouraria Jr Direcionado para contas a pagar – Junior/Trainee (Rio de Janeiro).

Como se candidatar

Profissionais que desejem aplicar candidatura para alguma das vagas oferecidas devem conferir os requisitos do seu respectivo cargo. Entretanto, todas as vagas exigem ensino superior completo. Para conferir os requisitos e se candidatar ao cargo desejado, basta acessar a página do participante.

