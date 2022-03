Maíra Cardi critica Will Smith após confusão no Oscar: ‘E quando ele bater nela?’

Maíra Cardi apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (28) para comentar sobre a confusão entre Will Smith e Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. O ator subiu ao palco da premiação e deu um tapa no rosto do comediante após Chris fazer uma piada sobre o visual de sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia.