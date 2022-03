Maíra Cardi defende Arthur Aguiar após acusações de cometer gaslighting: ‘Jogo sujo’

Maíra Cardi utilizou as redes sociais nesta terça-feira (22) para defender Arthur Aguiar após o “Jogo da Discórdia” do “BBB 22”. O ator foi acusado por internautas de cometer gaslighting, uma fora de violência psicológica.

“O jogo da discórdia tem um único objetivo: trazer discórdia! Um fala por cima do outro o tempo inteiro! É sério isso que está acontecendo? Por que quando o Arthur fala é crime e quando qualquer outro fala é jogo?”, soltou Maíra.

A ex-BBB ainda falou que o reality show virou uma “guerra política” além de ter um “jogo sujo”. “Onde as pessoas criam histórias, vasculham o passado para jogar sujo! A qualquer preço. Ontem no Twitter a [hashtag] Gaslighting foi levantada! Colocando em questão algo inquestionável. Arthur está sendo acusado de gaslighting por ‘interromper’ a Laís enquanto ela falava, falando por cima dela, e também por dizer que ela distorce as histórias sobre ele!”, disparou.