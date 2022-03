Maíra Cardi diz que transou com Arthur Aguiar 11 vezes em um dia: ‘Assada’

Maíra Cardi pegou Matheus Mazzafera de surpresa ao fazer uma relação sobre sua intimidade com Arthur Aguiar. A ex-BBB contou em entrevista ao Youtuber que já transou com o marido 11 vezes em um único dia.

Sobre as traições de Arthur, a influenciadora revelou que confia no parceiro, mas não coloca a mão no fogo. “Confio mais em Deus, de deixar nas mãos dele. Se ele fizer alguma merda, vou dar conta de fazer o que tenho que fazer, porque Deus vai me guiar. Confio, mas não boto a mão no fogo nem por mim mesma”, finalizou.

