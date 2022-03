Maira Cardi rememora vídeo íntimo vazado: ‘fiquei de prostituta’

Maira Cardi usou as redes sociais nesta segunda-feira (21) para falar de um assunto delicado. A coach relembrou a época em que um vídeo íntimo dela vazou, logo após ela deixar o BBB 9.

“Há 13 anos, quando eu saí do BBB, uma menina tonta, sofri um grande abuso e um grande crime. Uma vez eu estava na cama com meu marido num momento íntimo e ele filmou. Esse vídeo foi parar em todas as capas, em todos os jornais, e naquela época você ficava muito tempo na capa do jornal”, começou a coach.

“Esse vídeo foi parar em todas as capas, em todos os jornais, e naquela época você ficava muito tempo na capa do jornal”, completou.

A esposa de Arthur Aguiar ainda detalhou como a situação repercutiu na vida pessoal dela. “Meu filho, com 8 anos de idade, ficava sem comer e não podia ir para a escola. Meu pai, comendador, não podia trabalhar. E eu, queria morrer. Sim, minha vida deixou de fazer sentido”, encerrou.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias