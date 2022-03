Maíra Cardi revela que recebeu ofensa de Felipe Andreoli

Maíra Cardi revelou que viveu uma situação delicada com o jornalista Felipe Andreoli. A coach de emagrecimento contou que pediu uma entrevista para o apresentador, ele teria negado, e dito que não conversaria com uma “ex-BBB boqueteira”.

O convite foi feito pouco tempo depois da esposa de Arthur Aguiar ter saído da edição nove da casa mais vigiada do Brasil. No Instagram, Maíra pontuou o quanto essa situação atingiu sua vida.

“Eu andava na rua e as pessoas falavam ‘prostituta, boqueteira, vagabunda'”. Vale destacar que na época, havia vazado um vídeo íntimo da ex-BBB na web.

Nos últimos dias, Maíra Cardi pegou Matheus Mazzafera de surpresa ao fazer uma relação sobre sua intimidade com Arthur Aguiar. A ex-BBB contou em entrevista ao Youtuber que já transou com o marido 11 vezes em um único dia.

“No começo [da relação] a gente fica empolgada, né? Sei lá, onze vezes”, disse a coach. “Onze?”, disse o apresentador chocado. “É muito, gente? [risos] Falei super tranquila”, disse ela. “Era um negócio de louco, de ficar assada”, completou Maíra.

Sobre as traições de Arthur, a influenciadora revelou que confia no parceiro, mas não coloca a mão no fogo. “Confio mais em Deus, de deixar nas mãos dele. Se ele fizer alguma merda, vou dar conta de fazer o que tenho que fazer, porque Deus vai me guiar. Confio, mas não boto a mão no fogo nem por mim mesma”, finalizou.

