Maíra Cardi veste look de pães e divulga nova música de Arthur Aguiar; veja vídeo

A quantidade de pães ingeridos por Arthur Aguiar no “BBB 22” continua rendendo muitos memes. Desta vez,sua esposa, Maíra Cardi, literalmente se vestiu com o alimento, fazendo jus ao apelido de “pãozinho” que seu marido recebeu. A influenciadora entrou na brincadeira para divulgar a nova canção de Arthur.

Com a roupa inusitava – uma lingerie com pães e torradas pendurados – Maíra fez a coreografia da nova música. “Fora da Casinha” é o mais novo lançamento de Arthur, em parceria com Matheus Fernandes.