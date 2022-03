Mais de 10 mil atendimentos serão oferecidos na ‘Feira Março Mulher’

Foto: Divulgação Para marcar as comemorações do Mês da Mulher, será realizada no dia 11 de março, no Largo de Roma, a Feira Março Mulher, com oferta de consultas médicas, exames e emissão de documentos para o público feminino. O atendimento fica disponível das 8h às 17h, em um espaço localizado em frente ao Hospital da Mulher.

O evento disponibilizará exames de mamografia, para mulheres entre 40 e 69 anos, ultrassonografia, eletrocardiograma e raio-x (caso necessário). Também serão oferecidos exames ginecológicos, com preventivo e consultas oftalmológicas e com cirurgião geral. As atividades programadas incluem também serviços de cidadania, a exemplo de emissão de carteira de identidade, inscrição no CPF e cadastramento da biometria no título de eleitor.

Para ter acesso à Feira e aos serviços, o usuário deverá usar máscara e apresentar RG, cartão do sus, comprovante de residência e comprovante de vacinação com as doses em dia. Foto: Divulgação

– Odontologia – 290 pessoas/dia – 1.160 pessoas

Serviços: Restauração, cirurgias de baixa complexidade, tratamento de canal, colocação de coroa provisória, aplicação de fluor, exame radiológico, periodontia, entre outros.

– Mamografia – 140 mulheres/dia

– Consultas oftalmológicas – 1.000 pessoas/dia

– Consultas com cirurgião geral – 200 pessoas/dia

– Exames de imagem – pré- operatórios

Ultrassonografia (USG) – 600 exames/dia

Eletrocardiograma (ECG) – 200 exames/dia

– Preventivo – 160 exames/dia

– SAC Móvel – Emissão de 2ª via de RG – 200 documentos/dia