Mais de 120 mil baianos negociam dívidas no Feirão Limpa Nome da Serasa

Através do Feirão Limpa Nome da Serasa 124 mil baianos já negociaram dívidas em 22 dias, desde o início do serviço. No Brasil, mais de 2,5 milhões de acordos foram feitos e mais de 4,5 bilhões de descontos foram aplicados para os inadimplentes.

“Hoje infelizmente, são mais de 64 milhões de brasileiros, mais de 40% da população adulta do Brasil inadimplente. Então, o Feirão Limpa Nome está nessa edição emergencial até o dia 31 de março para que os consumidores possam fazer negociações muito interessantes com mais de 100 parceiros com descontos que chegam até 99% em diversos setores, como cartões, bancos e empresas de varejos. Então, é aproveitar momentos como esse para renegociar as dívidas”, comenta a especialista da Serasa, Patrícia Camillo.