Mais de 20 novos ônibus climatizados chegam em Salvador

Mais de 20 novos ônibus climatizados chegaram em Salvador para integrar a frota do transporte coletivo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (24) pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob). De acordo com a entidade, os veículos foram adquiridos pelas empresas Plataforma e OTTrans; e devem começar a circular na próxima semana. As linhas também já foram definidas. São elas: