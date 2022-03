Mais de 210 vagas de emprego e estágio estão abertas em todo o Brasil; confira

Foto: Reprodução Cerca de 210 vagas estão abertas para oportunidades de emprego e estágio o Brasil. As empresas são do segmento de tecnologia, mercado que vem crescendo ao longo dos anos.

A Opah IT, pioneira na implementação de squad as a service, traz mais de 150 vagas no setor de tecnologia. Entre as posições temos Arquiteto Salesforce, Analista de Testes, Desenvolvedor Backend, Desenvolvedor Fullstack, Desenvolvedor Ruby, Desenvolvedor React Native, Arquiteto de Soluções, Analista de Qualidade Jr/Sr e Analista de QA Sênior. Para conhecer as vagas, acesse o site da Opah. Ubots

A Ubots, especializada em soluções para digitalização de atendimento para empresas com inteligência artificial, está em processo de expansão e conta com seis vagas abertas. Pessoa Desenvolvedora Full Stack PL/SR, Estágio em Customer Success, Pessoa Desenvolvedora Mobile (iOS / Android) PL/SR e Pessoa Desenvolvedora Front-end Pleno/Sênior são algumas das posições a serem preenchidas. No site da empresa é possível encontrar mais informações e se candidatar para as vagas.

A Ubots, especializada em soluções para digitalização de atendimento para empresas com inteligência artificial, está em processo de expansão e conta com seis vagas abertas. Pessoa Desenvolvedora Full Stack PL/SR, Estágio em Customer Success, Pessoa Desenvolvedora Mobile (iOS / Android) PL/SR e Pessoa Desenvolvedora Front-end Pleno/Sênior são algumas das posições a serem preenchidas. No site da empresa é possível encontrar mais informações e se candidatar para as vagas.

A Uello, empresa de logística que usa tecnologia e rede colaborativa para oferecer serviços de fretes urbanos para grandes e médias empresas, continua seu crescimento e tem seis vagas disponíveis. As posições são de Account Manager (Farmer), Assistente de Atendimento, Assistente de Relacionamento com Motoristas, Estagiário Comercial, Gerente de Projetos e Product Manager. Acesse aqui e confira todas as posições e mais informações sobre as vagas.

A Pulsus, empresa de tecnologia focada em dispositivos móveis corporativos, está com sete vagas de emprego abertas como Pessoa Analista DevOps, Pessoa Desenvolvedora Mobile Android – Pleno/Sênior, Pessoa Desenvolvedora Python e Pessoa Engenheira de Dados, entre outras. Há chances para atuação presencial no escritório da companhia em Porto Alegre e remota – o que permite a candidatura de pessoas de qualquer região do Brasil. Confira as posições aqui.

O projeto de letramento encantador onde crianças escrevem e ilustram seus próprios livros, SuperAutor, está com cinco vagas. Elas são de consultor comercial, estágio de consultor comercial, analista de marketing, consultor de projetos e estagiário de consultor de projetos. As posições podem ser vistas aqui.

A Attri, empresa de tecnologia e usabilidade, tem dez vagas abertas para posições como gestor de conteúdo, UX designer júnior, estagiário em planejamento, analista de inbound marketing e desenvolvedor web. Para participar da seleção, o candidato precisa ter visão de mercado, bem como vontade de inovar e encarar novos desafios. Mais informações neste link.

Legaltech que faz o gerenciamento e automação de contratos e documentos da área jurídica de organizações, a Linte também está expandindo sua equipe e conta com oito vagas de emprego. Entre as posições disponíveis estão Account Executive, Coordenador(a) de Pré Vendas (Outbound), Cyber Security, Full Stack Developer Engineer (ReactJS) e outras. A pessoa pode escolher trabalhar do escritório em São Paulo ou de casa. Os salários podem variar e são apenas uma referência do nível de senioridade esperado, indo de R$5 mil a R$15 mil. Para mais informações é só clicar aqui.