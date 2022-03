Mais de cem filhotes de tartaruga marinha são soltos em reserva ambiental do sul da Bahia

Foto: Divulgação/Projeto (A)Mar

Filhotes de tartaruga marinha foram levados para áreas de preservação, após eclosão dos ovos, em Ilhéus no litoral Sul da Bahia. Ao todo, a ação ocorreu com 122 animais.

Os animais que são monitorados e seguem em grupo para um local reservado pelo projeto (A)mar, que monitora a vida marinha na região. E assim que possível, serão soltos de forma segura para seguirem em direção ao mar aberto.

Ao todo, os filhotes estavam em oito ninhos. Aqueles que restaram devem ser soltos ainda nos próximos dias. O projeto segue monitorando mais 703 tartarugas que nasceram ao longo da semana.

De acordo com os técnicos do projeto (A)mar, este é o pico da temporada reprodutiva dos dois últimos anos no litoral sul do estado.

Os animais são da espécie tartaruga-pente e nasceram em locais de preservação da iniciativa O projeto (A)mar divulgou algumas fotos do momento de fofura, confira.

