Mais perto do natural: confira 3 dicas para transformar seu ambiente no estilo rústico

1. Uso da madeira: material importante na composição da decoração no estilo rústico, a madeira costuma estar presente e móveis, pisos e revestimentos nas paredes. Para quem busca um visual mais despojado, mesas de troncos e objetos em formatos irregulares podem dar um toque ainda mais especial no ambiente.

As cores neutras não são deixadas de lado. O branco, preto e o creme costumam aparecer com frequência em quem aposta no rústico para transformar.