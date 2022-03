Mais treta? Maíra Cardi manda recado para Luana Piovani: ‘Você escolheu a pessoa errada’

Parece que a treta entre Maíra Cardi e Luana Piovani está longe de ter um ponto final. Após a atriz soltar uma tréplica nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (11), a coach não ficou calada e mandou um recado para a loira.

“Então, Luana, você quer tomar um chá aqui em casa? Eu estou de portas abertas para gente conversar, para você falar tudo o que você quiser. É muito feio a gente ficar por aí falando mal, voltando atrás, falando mal de novo, não está legal”, disparou.

“Eu sei que você gosta disso, gosta desse tumulto, mas você escolheu a pessoa errada porque eu sou bem parecida com você, no sentido de não calar a boca”, completou.

Por fim, Maíra revelou que passou o número de seu telefone para conversar com a atriz. “Então, recado dado e o cafézinho está aqui te esperando com bolo saudável e sem açúcar e eu posso até preparar um pão sem glúten para você. Meu telefone está no seu direct”, finalizou.

Veja os vídeos:

