Mais uma do Lollipop: por que Lais foi eliminada do BBB 22?

Ela até tentou escapar, mas não teve jeito. Lais Caldas bateu na trave do TOP 10 e se tornou a nona eliminada do BBB 22 na noite desta terça-feira (22). A médica levou 91.25% dos votos em paredão disputado contra Douglas Silva e Eliezer. Mas, o que levou a goiana a ser eliminada com uma porcentagem tão alta?

Foto: reprodução / TV Globo



1. Mais uma lollipop: o público realmente não aprovou as alianças do quarto

No domingo (20), Tadeu Schmidt foi certeiro ao falar que, neste paredão, ao menos alguém do Quarto Lollipop iria voltar. Mas é somente porque dois integrantes do cômodo estavam na berlinda: Eliezer e Lais. As noites de terça-feira se tornaram bastante previsíveis, pois até mesmo os brothers já perceberam que o público não aprovou os lollipopers.

O motivo do ranço? Perseguições contra Natália nas primeiras semanas e contra Arthur Aguiar, um dos favoritos ao prêmio, combinações de voto e comentários maldosos sobre outros brothers.



2. Reflexos da resposta que Jade tanto queria: perseguições contra Arthur Aguiar



Com a eliminação de Jade Picon, Lais se tornou a maior rival de Arthur Aguiar no jogo. A médica e o músico batiam boca em todo jogo da discórdia e um embate direto entre os dois era bastante esperado pelo público.

Embora alguns telespectadores tenham ficado ao lado da goiana por afirmar que o artista tinha atitudes machistas contra ela, esse grupo não é maioria. O público foi convencido pela história do esposo de Maira Cardi, e todo rival dele é eliminado quando cai no paredão.

3. Distorce y Distorce: o público não tolera falsidade

Fofoqueira assumida, a goiana não media esforços ao tecer comentários sobre os demais brothers. E o público não esquece fácil das coisas. Logo nas primeiras semanas, a médica declarou que deveria ter colocado um “prego no pé de Douglas” e disse que Arthur Aguiar não tinha “nem altura de homem”.

Além disso, ela também foi acusada de distorcer frases e atitudes de Arthur Aguiar quando falou, por exemplo, que o ator não assistiu ao almoço do anjo de Paulo André e quando afirmou que o ator se comparou à Juliette campeã do BBB 22.

