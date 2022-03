Maitê Proença fala de sexo com Adriana Calcanhoto: ‘Bem mais legal’

Foto: Divulgação

Maitê Proença tem mudado de comportamento e hoje em dia já fala do relacionamento com a cantora Adriana Calcanhoto de forma mais tranquila. Em entrevista a revista Veja Rio, a atriz comentou sobre o sexo e a relação que tem com a também artista.

A atriz afirma que está em sua melhor fase na cama. “Agora é bem mais legal, sim. Antigamente eu estava lá investigando, experimentando um pouco aqui e ali. Precisei fazer muitas experiências para chegar a um lugar mais livre e relaxado”, conta.

Ainda em entrevista, ela falou que sofreu abuso sexual aos 10 anos. “Entrei num ônibus, e o motorista me levou até o ponto final, me colocou sentada no colo dele e pediu um beijo. Pulei pela janela e corri quase um quilômetro, com medo de que ele estivesse atrás de mim. Na época, não contei para ninguém. Não sabia se o erro era meu”, relatou.

