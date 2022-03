Make com adesivos e pedrarias permanece em alta no outono; confira produtos para investir

Tendência no verão, o uso dos adesivos e strass na maquiagem irá estender a estadia no outono e marcar mais uma estação com muito estilo.

A técnica, que no Brasil foi uma das utilizadas no período do Carnaval e até no BBB, fez o rosto das modelos que desfilaram na Semana de Moda em Paris, continua em alta com a chegada do outono.