Make perfeita: conheça truque de efeito bronzeado que viralizou no TikTok

Foto: Reprodução Pexels

Já pensou em ter o bronzeado do verão sem ter que passar horas no sol? Uma influencer usou a rede Tiktok para ensinar alguns truques de maquiagem que prometem garantir a pele dourada usando acessórios que você provavelmente tem em casa.

O segredo da make está no batom vermelho, que usado junto ao corretivo, deixa um efeito mais natural. Vale caprichar nos pontos de sombra do rosto, o que ajuda a maximizar o efeito. Os pontos importantes na hora de aplicar são abaixo do queixo, ao redor do nariz e em locais que você já esteja acostumada a aplicar o contorno. Na hora de finalizar se joga no iluminador e os detalhes ficam com um efeito incrível.

Confere no vídeo o passo a passo!

Leia mais sobre Moda e Beleza no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias